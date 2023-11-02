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Салат із синьої (червоної) капусти. Простий рецепт низькокалорійної страви
Родичку білокачанної капусти називають синьою або ж червоною, хоча насправді вона фіолетового кольору. Синя капуста — це низькокалорійний корисний продукт. Вона багата клітковиною та антиоксидантами. Її яскравий натуральний колір зробить ваші страви на столі не тільки корисними, а й красивими
Готуємо традиційний класичний салат з червоної (синьої) капусти
Інгредієнти для салату з червоної капусти:
- капуста червона - півкілограма
- зелень - кілька гілочок (за смаком)
- лимонний сік - одна столова ложка
- олія оливкова – дві столові ложки
- сіль, цукор — дві дрібки (за смаком)
- одна цибулина середнього розміру
Спосіб приготування салату з червоної капусти:
- видаляємо з капусти верхні листки з качана
- промиваємо листя під проточною водою
- дрібно нарізаємо
- кладемо порізані шматочки листя в окрему ємність
- додаємо дрібку солі
- розминаємо руками
- нашатковуємо цибулю кільцями
- ріжемо зелень
- змішуємо все з листям капусти
- додаємо цукор, ложку лимонного соку, оливкову олію
- добре перемішуємо.
Смачного!
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