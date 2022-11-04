Салліван про звільнення Херсона: США зроблять все можливе, щоб допомогти
Сполучені Штати Америки зроблять усе можливе, щоб Збройні Сили України могли продовжувати звільнення своїх територій, зокрема Херсона
Про це він заявив на спільному брифінгу з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком.
"Ми почули доповіді командувачів щодо цього напрямку. І не мені характеризувати ситуацію на полі бою. Втім, ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб тривали ці операції", - зазначив він.
Салліван наголосив, що під час візиту до України він обговорював з українською владою, що треба для наступальних операцій.
"Ми обговорювали, як ми можемо допомогти з підтримкою з огляду на ті завдання, які були визначені. І ми робитимемо все можливе, щоб допомогти", - додав Салліван.
Він запевнив, що за будь-яких результатів виборів у конгрес, які відбудуться 8 листопада, військова та фінансова підтримка України збережеться.
- 4 листопада США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн. Відомо, що Штати та Нідерланди разом оплатять відновлення 90 танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Частина з них буде передана Україні ще до кінця цього року, решта - протягом наступного року. Крім того, Штати надішлють 40 бронекатерів, 1100 безпілотників Phoenix Ghost, а також виділять кошти для модернізації 250 броньованих машин безпеки M1117.
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