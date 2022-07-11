Саме Кремль сьогодні зацікавлений розпочати переговори, - дипломат Лубківський
Заступник міністра закордонних справ України 2014 р., дипломат Данило Лубківський, вважає, що Росія намагатиметься у рамках переговорів паралізувати Україну, а також взявши час на перепочинок, знову атакувати
Таку думку висловив дипломат в етері Еспресо.
"Москва розраховує на виснаження у цій війні й на те, що виснажуватиметься не тільки Україна, але й весь Захід та світ. Саме це вони намагаються використати, як засіб тиску, у тому числі й для переговорів", - зазначив дипломат.
Данило Лубківський підкреслив, що насамперед саме Кремль сьогодні зацікавлений у тому, щоб розпочати переговори.
"Вони очікують і розглядають переговори, щоб продемонструвати свою перемогу, як реалізацію цілей тієї воєнної авантюри, яку Путін розгорнув проти нашої держави, зазнавши фіаско. Вони намагатимуться у рамках таких переговорів, якби їх стратегічний задум здійснився, паралізувати Україну, взяти час на перепочинок, а після цього атакувати знову. Росія теж відчуває виснаження від цього збройного конфлікту, тому спільна стратегія України з Заходом є одна - ми зацікавлені у мирі, але цей мир не може бути на умовах Росії. Інакше це не мир, а пауза для подальшої війни", - зауважив Лубківський.
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