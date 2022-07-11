Саме Кремль сьогодні зацікавлений розпочати переговори, - дипломат Лубківський

Таку думку висловив дипломат в етері Еспресо.

"Москва розраховує на виснаження у цій війні й на те, що виснажуватиметься не тільки Україна, але й весь Захід та світ. Саме це вони намагаються використати, як засіб тиску, у тому числі й для переговорів", - зазначив дипломат.

Данило Лубківський підкреслив, що насамперед саме Кремль сьогодні зацікавлений у тому, щоб розпочати переговори.

"Вони очікують і розглядають переговори, щоб продемонструвати свою перемогу, як реалізацію цілей тієї воєнної авантюри, яку Путін розгорнув проти нашої держави, зазнавши фіаско. Вони намагатимуться у рамках таких переговорів, якби їх стратегічний задум здійснився, паралізувати Україну, взяти час на перепочинок, а після цього атакувати знову. Росія теж відчуває виснаження від цього збройного конфлікту, тому спільна стратегія України з Заходом є одна - ми зацікавлені у мирі, але цей мир не може бути на умовах Росії. Інакше це не мир, а пауза для подальшої війни", - зауважив Лубківський.

3 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови, за яких можливі переговори України та РФ

Також політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що без повної окупації Донецької та Луганської областей, Путін не піде з України та не буде йти на жодні перемовини

4 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb