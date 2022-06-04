Про це Подоляк заявив у інтерв'ю російському виданню Медуза.

"Росія зараз вважає, що в них така концентрація сил, що вони можуть десь нас підтиснути і диктувати певні умови. Щойно ситуація зміниться і Росія зрозуміє, що вони таких інструментів більше не мають, буде запущено повноцінний переговорний процес. Це перше", - сказав Подоляк.

Також він назвав умовами відновлення переговорів, припинення ракетних обстрілів українських міст та відмову Кремля від шантажу.

"Друге, коли Росія перестане максимально відверто атакувати наші мирні міста крилатими ракетами. Вони й досі це роблять. Коли Росія перестане це робити, зрозуміло, що вона готова до переговорного процесу. Третє - коли Росія перестане сподіватися, що вони можуть чогось досягти за допомогою прямого шантажу, на зразок "давайте ми розблокуємо постачання продовольства на зовнішньому ринку, а ви зніміть із нас санкції". Тобто коли Росія почне адекватніше оцінювати реальність. Це може статися завтра. Тут немає конкретного календарного плану", - зазначив Подоляк.

Водночас він констатував, що шанси на відновлення переговорів - невеликі.

"Але судячи з публічних заяв різних суб'єктів Російської Федерації, ми розуміємо, що хлопці, м'яко кажучи, навпаки, дуже глибоко занурюються в неадекватність. У принципі, це також стратегія. Потім у рамках міжнародного трибуналу ти можеш сказати, що був у стані афекту і не усвідомлював своїх дій. Можливо, всі ці суб'єкти обрали собі тактику виходу через психічну невідповідність моменту", - припустив Подоляк.

29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів.

17 травня Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про досягнення миру між Україною та Росією призупинено.

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