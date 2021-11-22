"Саме те, про що ви подумали”: Аваков оприлюднив фото з Гройсманом, Гордоном, Шустером і Комаровським
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував світлину з телеведучим Савіком Шустером, журналістом Дмитром Гордоном, лікарем Євгеном Комаровським і колишнім прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом
Відповідне фото ексголова МВС опублікував у Facebook.
На фото колишні політики і телеведучі тримають в руках сокири, мечі й щит.
"Так-так, це саме те, про що ви подумали", - підписав фото Аваков.
У коментарях до фотографії в Авакова запитали, чи не підготовка це до "походу до Верховної Ради?". На що він відпові, що це "похід, але не туди".
Як зазначає BBC, фото зроблене в Литві, де 19-20 листопада проходив форум "Майбутнє демократії". Раніше журналіст Савік Шустер повідомляв, що відвідає цей захід.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.75
-
EUR
Купівля 29.83Продаж 30.24
- Актуальне
- Важливе