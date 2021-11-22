"Саме те, про що ви подумали”: Аваков оприлюднив фото з Гройсманом, Гордоном, Шустером і Комаровським

Відповідне фото ексголова МВС опублікував у Facebook.

На фото колишні політики і телеведучі тримають в руках сокири, мечі й щит.

"Так-так, це саме те, про що ви подумали", - підписав фото Аваков.

У коментарях до фотографії в Авакова запитали, чи не підготовка це до "походу до Верховної Ради?". На що він відпові, що це "похід, але не туди".







Як зазначає BBC, фото зроблене в Литві, де 19-20 листопада проходив форум "Майбутнє демократії". Раніше журналіст Савік Шустер повідомляв, що відвідає цей захід.

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