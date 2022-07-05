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Саміт НАТО у Мадриді "перевершив усі очікування", - Борис Джонсон

5 липня, 2022 вiвторок
05:06
Світ Борис Джонсон

Прем'єр Великої Британії назвав саміт НАТО в Мадриді, що відбувся минулого тижня, надзвичайно успішним

Про це повідомляє SkyNews.

За його словами, зустріч західних лідерів "перевершила всі очікування" щодо збереження єдності і "підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно".

Це має "розвіяти міф про те, що західним демократіям не вистачає сил для тривалої кризи", сказав він.

Прем'єр попередив, що якщо російського Володимира Путіна не зупинити в Україні, він "знайде інші цілі".

Він додав, що він також "пишається тим, що стоїть поруч" з Фінляндією та Швецією, які отримали запрошення приєднатися до НАТО. Дві країни історично залишалися нейтральними, але подали заявку на приєднання до військового альянсу після вторгнення Росії в Україну.

  • Нагадаємо, напередодні Фінляндія та Швеція завершили переговори з НАТО про вступ у Альянс.

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Борис Джонсон
НАТО
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