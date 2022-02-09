Samsung представила конкурентів iPhone 13 - лінійку флагманських смартфонів Galaxy S22

Про це повідомляє CNN.



"Пристрої 5G на базі Android досягають того, що ви очікуєте від будь-яких нових телефонів у 2022 році: оновлення камери, кращий термін служби акумулятора та чіпи нового покоління, серед інших функцій. Вони також більш екологічні, усі частково виготовлені з переробленого пластику, виловленого з океану", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що "зіркою" серії став Ultra S22, який поєднує в собі серію Note, а також має вдосконалену камеру та продуктивність лінійки Galaxy S. Розробники зазначають, що метою є привабити тих людей, які прагнуть мати один пристрій для різних цілей.



"Межа між роботою та особистим життям продовжує стиратися зі смартфонами, і все менше людей носять окремі пристрої для роботи з кожним. Власники смартфонів не хочуть втрачати продуктивність та зручність - як особисту, так і професійну - на своїх пристроях. Тож поєднання найкращого з того, що був Note, із найкращим із лінійки Galaxy може сподобатися всім клієнтам", - зазначив Рамон Лламас, директор фірми з маркетингових досліджень IDC, напередодні презентації.



Нова лінійка від Samsung пропонує більші можливості у керуванні камерою, більше інструментів у фотографуванні, швидший процесор, витриваліші батареї та додаткові засоби для керування конфіденційністю.



Нові смартфони доступні у чорному, білому, рожевому та золотистому кольорах. Водночас Ultra S22 продається у чорному, білому, зеленому та бордовому кольорах.



Ціна Ultra S22 стартує від $1,199 тис. Водночас головний конкурент iPhone 13 Pro Max коштує від $1,099 тис.



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