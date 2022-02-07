Samsung представить лінійку девайсів, у виробництві яких використали риболовні сітки
Компанія Samsung представить лінійку девайсів, при виробництві яких вона використала перероблені риболовні сітки
Про це йдеться на сайті Samsung.
Компанія розробила матеріал із викинутих риболовних сіток. Його використовуватимуть у всій продукції Samsung, починаючи з нових пристроїв Galaxy, які представлять на конференції Unpacked 9 лютого.
Компанія повідомляє, що кожного року в океан викидають 640 тис. тонн риболовних сіток. Натомість Всесвітній фонд дикої природи зазначає, що щороку в океан потрапляють від 500 тис. до мільйона тонн сіток.
Викинуті сітки та мотузки становлять приблизно 46% Великої тихоокеанської сміттєвої плями. Вони пошкоджують коралові рифи, порушують життя підводних мешканців і потрапляють у джерела питної води.
Це не єдиний переробний матеріал, який Samsung використовує у виробництві смартфонів. Відповідно до звіту, у 2019 році компанія використала у виробництві 30 тис. тонн переробленого пластику з електричних приладів, таких як пральні машини, кондиціонери, телевізори, монітори тощо.
Samsung має на меті до 2030 року збільшити це число до 500 тис. тонн.
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