Samsung представить лінійку девайсів, у виробництві яких використали риболовні сітки

Про це йдеться на сайті Samsung.



Компанія розробила матеріал із викинутих риболовних сіток. Його використовуватимуть у всій продукції Samsung, починаючи з нових пристроїв Galaxy, які представлять на конференції Unpacked 9 лютого.



Компанія повідомляє, що кожного року в океан викидають 640 тис. тонн риболовних сіток. Натомість Всесвітній фонд дикої природи зазначає, що щороку в океан потрапляють від 500 тис. до мільйона тонн сіток.



Викинуті сітки та мотузки становлять приблизно 46% Великої тихоокеанської сміттєвої плями. Вони пошкоджують коралові рифи, порушують життя підводних мешканців і потрапляють у джерела питної води.



Це не єдиний переробний матеріал, який Samsung використовує у виробництві смартфонів. Відповідно до звіту, у 2019 році компанія використала у виробництві 30 тис. тонн переробленого пластику з електричних приладів, таких як пральні машини, кондиціонери, телевізори, монітори тощо.



Samsung має на меті до 2030 року збільшити це число до 500 тис. тонн.

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