Санду попередила, що Молдова позбавлятиме громадянства за участь у війні з Україною на боці РФ
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що держава розглядає можливість позбавлення громадянства за участь у війні з Україною на боці Росії
Про це повідомляє Point.md.
За її словами, така ініціатива розглядається через ризик мобілізації у невизнаному Придністров'ї.
"Є ризик мобілізації громадян у східних районах Молдови. Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства в осіб, які мають паспорти Молдови та виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора", - сказала Санду.
Вона зауважила, що підтвердженої інформації про мобілізацію в Придністров'ї наразі немає та додала, що передовсім розглядається можливість позбавлення паспортів осіб, які мають подвійне громадянство - російське та молдовське.
- 21 вересня Мая Санду скликала вищу раду безпеки, щоб обговорити ризики, спричинені оголошеною в Росії мобілізацією.
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