У всіх російських ракетах є десятки компонентів, вироблених за кордоном, – Зеленський
Росія обходить санкції, а в її ракетах є критично важливі компоненти, виготовлені за кордоном
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні в четвер, 18 січня.
Зеленський наголосив, що в комунікації з партнерами Україна наголошує на необхідності повної дії санкцій проти Росії. Він переконаний, що дипломатичні представники мають активізуватися, а партнери – активно реагувати на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії.
"Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу", – сказав Зеленський.
За словами президента, чіткі факти щодо цього йому надав у доповіді керівник Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.
"Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі", – сказав Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський 18 січня провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Йшлося, зокрема, про ситуацію на полі бою й інші оборонні потреби України, пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції.
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