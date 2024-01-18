У всіх російських ракетах є десятки компонентів, вироблених за кордоном, – Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні в четвер, 18 січня.

Зеленський наголосив, що в комунікації з партнерами Україна наголошує на необхідності повної дії санкцій проти Росії. Він переконаний, що дипломатичні представники мають активізуватися, а партнери – активно реагувати на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії.

"Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу", – сказав Зеленський.

За словами президента, чіткі факти щодо цього йому надав у доповіді керівник Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

"Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі", – сказав Зеленський.