Санкції проти Абрамовича відтермінували через участь в обмінах полоненими, - юрист ЦПК
РНБО запровадила відтермінування санкцій проти російського олігарха Романа Абрамовича через його участь в перемовному процесі щодо обміну полонених
Про це в ефірі Еспресо заявив юрист Центру протидії Корупції Вадим Валько.
"В рішенні прописано, що санкції щодо Абрамовича запроваджуються пізніше з причини того, що повинні завершитися всі процедури щодо обміну полоненими. Очевидно, що він важливий фактор саме в процедурі обмінів, і через це у нього є певний особливий режим", - сказав він.
На його думку, важливо показати результати щодо конфіскації на інших великих російських олігархах.
"Нам важливо хоча б перші десять, по яких уже санкції є, і всі знають, яке це майно. Давайте
зробимо домашню роботу з цими людьми, а потім спокійно можна повертатися до Абрамовича, коли завершаться ці процеси обмінів", - підсумував Валько.
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