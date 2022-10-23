Про це в ефірі Еспресо заявив юрист Центру протидії Корупції Вадим Валько.

"В рішенні прописано, що санкції щодо Абрамовича запроваджуються пізніше з причини того, що повинні завершитися всі процедури щодо обміну полоненими. Очевидно, що він важливий фактор саме в процедурі обмінів, і через це у нього є певний особливий режим", - сказав він.

На його думку, важливо показати результати щодо конфіскації на інших великих російських олігархах.

"Нам важливо хоча б перші десять, по яких уже санкції є, і всі знають, яке це майно. Давайте

зробимо домашню роботу з цими людьми, а потім спокійно можна повертатися до Абрамовича, коли завершаться ці процеси обмінів", - підсумував Валько.