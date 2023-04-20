Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу 19 квітня, повідомляє Укрінформ.

"Чи скасуємо ми санкції? Ні. Доки ця агресивна війна Росії не буде завершена", - заявила міністр депутату від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини", який намагався сказати, що санкції є протизаконними.

Росія порушила Хартію ООН, вона блокує роботу Радбезу, нагадала глава МЗС. Вона назвала РФ країною, яка не лише не дотримується своїх міжнародних зобов’язань, але руйнує Хартію ООН за допомогою бомб і ракет.

Міністерка висловила вдячність тим країнам, які підтримують санкції, навіть у випадках, коли вони є залежними від Росії. Наразі йдеться насамперед про те, щоби забезпечити дотримання санкцій і унеможливити їх обходження, зауважила вона.

Позиція Китаю, який навіть не засудив агресію, Бербок, яка здійснила візит в КНР минулого тижня, не розуміє. Дипломатка, за її словами, запитала, чому китайська сторона не вимагає від агресора припинення бомбардувань.

"Це було би першим кроком до миру, до переговорів", - зауважила вона. Захід готовий говорити про мир, Україна також, але це не можливо зробити, коли на тебе постійно падають бомби, підкреслила Бербок.

Вона водночас висловила задоволення, що під час зустрічі в Японії голів дипломатичних відомств G7, яку вона відвідала після візиту в Китай, вдалося узгодити заключне Комюніке з такими чіткими словами та меседжами, які підтверджують підтримку України, поки це буде потрібно: економічну, фінансову, гуманітарну, а також військову. Бербок підтвердила, що тема безпекових гарантій для України також обговорювалася під час зустрічі голів МЗС G7, але не вдалася до жодної конкретики.

"Рік тому ми всі сподівалися, що мир швидко настане. На жаль, було інакше – попри інтенсивні миротворчі зусилля з нашого боку, з боку наших європейських друзів, з боку практично всього світу", - зазначила очільниця МЗС.