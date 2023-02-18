Санкційне відомство США перевіряє пов’язаний з РФ бізнес Raiffeisen Bank
Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста
Про це повідомляє Reuters.
Стало відомо, що OFAC звернулося до австрійської фінансової групи з проханням надати деталі діяльності в Росії, Україні та Сирії, включно з транзакціями та діяльністю певних клієнтів.
Також зазначається, що американське відомство попросило відповісти до лютого, проте юристи Raiffeisen Bank International домовилися про продовження цих строків, зобов’язавшись відповісти на запит у трьох частинах – на початку квітня, у травні та червні.
Raiffeisen повідомив Reuters, що "повністю співпрацює з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний конкретною транзакцією чи бізнесом, а перевіркою процесів щодо дотримання санкційного режиму".
Зокрема відомо, що дотепер Raiffeisen не перебуває під санкціями жодної із країн Заходу, але запит від OFAC викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, відповідальних за нагляд за банком, оскільки це може зрештою призвести до санкцій.
Raiffeisen Bank International є одним із двох іноземних банків у Росії, які в списку російського Центробанку названі "системно важливими кредитними установами".
- 30 січня вартість акцій банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у понеділок, 30 січня, знизилася на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, що належить російській дочці RBI.
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