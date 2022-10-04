Сашко Положинський розповів, чому його не взяли до тероборони

Про це Олександр Положинський написав в Instagram.

Музикант розповів, що ще 1 лютого прийшов у воєнкомат, щоб записатися в територіальну оборону. Під час подачі документів та проходження медкомісії підхопив ковід, через що відклав процедуру на певний час. Після одужання підписав контракт у воєнкоматі.

"Поки чекав підписання контракту командуючим ТрО нашого регіону, мій допис набув неочікуваного для мене розголосу. На прохання представників головного командування ТрО, погоджувався на всі інтервʼю, в яких розповідав про свою мотивацію. Мотивація була простою - бути готовим до захисту Батьківщини під час масованого наступу на нас, знати, що маю робити, з ким це маю робити, отримати підготовку, спорядження і зброю", - поділився музикант.

Утім, як зазначив Сашко Положинський, пізно ввечері 23 лютого йому надіслали повідомлення, що контракт не підписали. Як стверджує музикант, причина в тому, що він "писав заяву ще на імʼя воєнкома, але поки хворів, змінилися правила, тож тепер треба переписати на імʼя командира батальйону і ще дозаповнити якісь папери".

"У першій половині дня 24 лютого я був у штабі. Сподівався, що отримаю зброю й накази, натомість отримав можливість правильно заповнити папери. Мене формально вписали в штат підрозділу, але реально сказали, що без бойового досвіду і підготовки я поки не потрібен. Чекайте виклику - сказали. На жаль, так і не викликали", - поділився історією артист.

Положинський каже, що має підготовку і досвід, який "дав би можливість таки стати бійцем ТрО".

Олександр Положинський підписав контракт із ЗСУ на проходження військової служби в резерві. З перших днів вторгнення він став до зброї та став стрільцем 47-го окремого батальйону.

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