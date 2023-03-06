Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для Азії та Європи, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Видання зазначає, що офіційна відпускна вартість нафти сорту Arab Light для Азії на квітень зросла до рівня, який на 2,5 долари вище за ціни бенчмарку Oman-Dubai. Це не 50 центів вище за ціни в березні.

Аравійська держкомпанія Saudi Aramco підвищила ціни на постачання нафти до Північно-Західної Європи у квітні на 1 долар за барель. Ціни щодо ICE Brent для покупців Середземномор'я збільшилися на 0,3 долара.

За інформацією видання, ціни скоригували через повномасштабне вторгнення в Україну. Воно значною мірою вплинуло на світовий нафтовий ринок.