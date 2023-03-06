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Головна Економіка Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для Азії та Європи, - Bloomberg

Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для Азії та Європи, - Bloomberg

6 березня, 2023 понедiлок
01:02
Економіка Qatar oil

Саудівська Аравія оголосила про підвищення цін на постачання нафти для ринків Європи та Азії у квітні

Про це інформує Bloomberg.

Видання зазначає, що офіційна відпускна вартість нафти сорту Arab Light для Азії на квітень зросла до рівня, який на 2,5 долари вище за ціни бенчмарку Oman-Dubai. Це не 50 центів вище за ціни в березні.

Аравійська держкомпанія Saudi Aramco підвищила ціни на постачання нафти до Північно-Західної Європи у квітні на 1 долар за барель. Ціни щодо ICE Brent  для покупців Середземномор'я збільшилися на 0,3 долара.

За інформацією видання, ціни скоригували через повномасштабне вторгнення в Україну. Воно значною мірою вплинуло на світовий нафтовий ринок.

  • Саудівська Аравія в січні планувала знизити ціни на більшість сортів нафти для покупців в Азії та Європі, причому для США ціни повинні були залишитися незмінними другий місяць поспіль.
Світ
Європа
Саудівська Аравія
нафта
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