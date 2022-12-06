Саудівська Аравія знизить ціни на нафту для Європи та Азії, але не для США

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію Saudi Aramco.

Таким чином, вартість основного сорту Arab Light наступного місяця впаде на 2,2 долара за барель. Saudi Aramco знизить ціни на більшість сортів нафти для клієнтів із Північно-Західної Європи та Середземномор'я.

Нагадаємо, на початку жовтня ОРЕС+ вирішила скоротити видобуток нафти на 2 млн бареля в добу.

Альянс ОПЕК+ в неділю, 4 грудня, підтвердив збереження видобутку на поточному рівні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb