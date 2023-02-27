Сайт Міндовкілля атакували хакери

Про це 27 лютого повідомило в facebook Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Через кібератаку 23 лютого офіційний вебсайт Міндовкілля тимчасово не працює. Наші фахівці спільно з відповідними органами вживають заходи, щоб відновити його роботу протягом тижня", - йдеться у дописі.