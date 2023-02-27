Сайт Міндовкілля атакували хакери
Через кібератаку 23 лютого офіційний вебсайт Міндовкілля тимчасово не працює
Про це 27 лютого повідомило в facebook Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Через кібератаку 23 лютого офіційний вебсайт Міндовкілля тимчасово не працює. Наші фахівці спільно з відповідними органами вживають заходи, щоб відновити його роботу протягом тижня", - йдеться у дописі.
- 13 лютого стало відомо, що онлайн-ресурси Північноатлантичного альянсу зазнали кібератаки з боку хакерів.
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