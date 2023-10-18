СБУ атакувала дронами польовий табір росіян біля аеродрому "Халіно" у Курській області РФ, - ЗМІ

Про це повідомляють "Бабель", "РБК-Україна" та "Українська правда" із посиланням на власні джерела в СБУ.

Зазначається, що біля села Постоялі Двори, неподалік військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

За даними джерел, зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

"Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" і "потєрь нєт", - сказав співрозмовник УП у спецслужбі.