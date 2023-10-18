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Війна з Росією: хроніка
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СБУ атакувала дронами польовий табір росіян біля аеродрому "Халіно" у Курській області РФ, - ЗМІ

18 жовтня, 2023 середа
11:45
Війна з Росією СБУ

Служба безпеки України в ніч на 18 жовтня атакувала безпілотниками військовий табір росіян біля аеродрому "Халіно" у Курській області в Росії

Про це повідомляють "Бабель", "РБК-Україна" та "Українська правда" із посиланням на власні джерела в СБУ.

Зазначається, що біля села Постоялі Двори, неподалік військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

За даними джерел, зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

"Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" і "потєрь нєт", - сказав співрозмовник УП у спецслужбі.

  • Уранці 18 жовтня влада Росії повідомила про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Дрони нібито збила протиповітряна оборона ворога.

Україна
Росія
СБУ
російська армія
безпілотник
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