У Росії заявили про атаку дронів над Чорним морем і на Бєлгородську та Курську області

Про це інформує губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

"У Білгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО збито 6 БпЛА", - заявив він.

Повідомляється, що оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки.

За попередніми даними, постраждалих та руйнувань ніби немає.

Крім того, міноборони пише, що Росія також збила дрони над територією Курської областей та акваторією Чорного моря. Загалом заявляється про 28 ліквідованих БпЛА.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу", - йдеться в матеріалі ворога.