У Росії заявили про атаку дронів над Чорним морем і на Бєлгородську та Курську області
Уранці 18 жовтня влада Росії повідомила про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Дрони нібито збила протиповітряна оборона ворога
Про це інформує губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
"У Білгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО збито 6 БпЛА", - заявив він.
Повідомляється, що оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки.
За попередніми даними, постраждалих та руйнувань ніби немає.
Крім того, міноборони пише, що Росія також збила дрони над територією Курської областей та акваторією Чорного моря. Загалом заявляється про 28 ліквідованих БпЛА.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу", - йдеться в матеріалі ворога.
- Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч на 15 жовтня Курську та Бєлгородську області РФ атакували 27 безпілотників. Усі цілі нібито збила російська ППО.
- Згодом СБУ повідомила, що її дрони атакували електричну підстанцію у Бєлгородській області Росії, яка виробляла електроенергію для військових об'єктів.
- Увечері 16 жовтня у Бєлгородській області РФ пролунала серія вибухів. Влада регіону заявляє про атаку безпілотників.
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