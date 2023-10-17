Влада Бєлгородської області РФ повідомила про атаку трьох дронів
Увечері 16 жовтня у Бєлгородській області РФ пролунала серія вибухів. Влада регіону заявляє про атаку безпілотників
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у telegram.
"Три безпілотники збили у Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі, за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні Гладкова.
- Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч на неділю, 15 жовтня, Курську та Бєлгородську області РФ атакували 27 безпілотників. Усі цілі нібито збила російська ППО.
- Згодом СБУ повідомила, що її дрони атакували електричну підстанцію у Бєлгородській області Росії, яка виробляла електроенергію для військових об'єктів.
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