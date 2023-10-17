Влада Бєлгородської області РФ повідомила про атаку трьох дронів

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у telegram.

"Три безпілотники збили у Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі, за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні Гладкова.