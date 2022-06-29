СБУ допитала російського моряка, який "перекваліфікувався" у піхотинця
СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера "Москва" перейшов у піхоту
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Служба безпеки України повідомляє про допит окупанта, який брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту рф у квітні. Він заявив, що йому не подобалася ідея померти в морі, тому він "перекваліфікувався" в піхотинця.
"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…" – розповідає колишній матрос.
За три тижні окупант повністю "змінив профіль" з допомогою інструкторів-вагнерівців і був відправлений на розвідку у Волноваський район, повідомила СБУ.
Проте, перше бойове завдання виявилося провальним. "Розвідники" натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом із 30. Російські командири кинули поранених на полі бою, після чого окупант був взятий в полон.
Зараз він надає свідчення СБУ і говорить, що жалкує про участь у війні: "Мы никого не освободжаем, мы только захватываем. Мы мародерим, это страшная война", – ділиться своїм прозрінням загарбник.
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