СБУ на Рівненщині викрила схему розмитнення "євроблях" на 15 млн грн

Про це повідомила пресслжуба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ викрила посадовців митних постів "Рівне" та "Дубно" Поліської митниці, які у змові з "підприємцями" завдали державі збитки на 15 млн грн через схему із розмитненням автомобілів.



За даними слідства, представники фірм подавали до митних органів документи, що містили недостовірні відомості про дати виробництва та першої реєстрації автомобілів. Це дозволяло зловмисникам зменшувати коефіцієнт акцизного збору в сорок і більше разів, а відповідно і суттєво знижувати ПДВ.



Таким чином, зазначили у пресслужбі, збитки бюджету при розмитненні лише одного вантажного автомобіля становили від 50 до 700 тис. грн. Це відбувалося внаслідок зловживання службовим становищем з боку митників: вони не в повному обсязі перевіряли достовірність поданих документів.



За інформацією відомства, упродовж 2018-2020 років за цією схемою посадовці здійснили митне оформлення понад 300 вантажних автомобілів. За попередніми даними, такі дії митників завдали державі збитків на понад 15 млн грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb