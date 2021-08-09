СБУ не передала записи розмов Медведчука до НАБУ, - Ситник

Про це під час брифінгу заявив голова НАБУ Артем Ситник, передає РБК-Україна.

За його словами, НАБУ зверталося до Служби безпеки з проханням передати аудіозаписи телефонних розмов Медведчука, адже детективи планували їх вивчити в рамках розслідування справи про "трубу Медведчука" - нафтопродуктропровід "Самара - Західний напрямок".



Проте НАБУ не отримало ці записи від СБУ, каже Ситник.

"На жаль, ні (не отримали записи - ред.). Але я сподіваюся, що ми їх ще колись отримаємо", - зауважив він.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.

12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.

Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими та укладення з Росією контрактів на постачання газу та електрики.

Згодом, Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня.

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