СБУ не передала записи розмов Медведчука до НАБУ, - Ситник
Служба безпеки України не передала записи розмов нардепа Віктора Медведчука, якому інкримінують держзраду, до Національного антикорупційного бюро
Про це під час брифінгу заявив голова НАБУ Артем Ситник, передає РБК-Україна.
За його словами, НАБУ зверталося до Служби безпеки з проханням передати аудіозаписи телефонних розмов Медведчука, адже детективи планували їх вивчити в рамках розслідування справи про "трубу Медведчука" - нафтопродуктропровід "Самара - Західний напрямок".
Проте НАБУ не отримало ці записи від СБУ, каже Ситник.
"На жаль, ні (не отримали записи - ред.). Але я сподіваюся, що ми їх ще колись отримаємо", - зауважив він.
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими та укладення з Росією контрактів на постачання газу та електрики.
- Згодом, Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня.
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