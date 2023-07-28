Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Мова йде про генерал-лейтенанта Миколу Гостєва – командувача 4-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Південного військового округу Повітряно-космічних сил ЗС РФ (м. Ростов-на-Дону)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у період з 24 лютого до кінця травня 2022 року підозрюваний командував підпорядкованими йому підрозділами російської авіації, які брали участь у захопленні частини території Донецької області.

За даними СБУ, саме за наказом Гостєва росіяни здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі Маріуполя.

Правоохоронці встановили, що ворожі атаки призводили до загибелі мирних жителів міста, у тому числі дітей, а також до руйнування житлових будинків та лікарень.

"Для здійснення ударів загарбники використовували ракети класу "повітря-земля" та авіаційні бомби, серед яких були заборонені фосфорні боєприпаси", - зазначили в СБУ.

Крім того, за словами правоохоронців, російський генерал особисто командував підрозділами бойової авіації, які забезпечували підтримку наземних угруповань Росії під час штурму міст на Донеччині.

Слідчі Служби безпеки повідомили Гостєву про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнний дій).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.