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СБУ оголосила власнику українського агрохолдингу підозру у вивезенні до РФ зерна з окупованого Бердянська

25 серпня, 2023 п'ятниця
16:57
Кримінал зерно, порт

Служба безпеки повідомила про підозру власнику одного із провідних агрохолдингів Запорізької області, який організував поставки українського зерна з окупованого Бердянська до РФ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваного викрили у Києві куди він переїхав з Бердянська після окупації міста. Після переїзду до столиці власник агробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями на тимчасово окупованій частині України.

Для цього залишив у Бердянську свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгосппідприємствами. Задля "безперешкодного" ведення бізнесу вони перереєстрували його за російським законодавством і погодились сплачувати податки до бюджету Росії.

СБУ викрила власника українського агрохолдингу, який вивозив зерно до РФ

Фото: СБУ

У СБУ додають, що у них був діючий контракт із так званим Міністерством освіти і науки Запорізької області. 

"За наявними даними, зібрані урожаї агропродукції, насамперед пшениці, вони "експортували" до країни-агресора через Бердянський порт", - пояснили у пресцентрі.

Під час обшуків у власника агрохолдингу правоохоронці виявили готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • СБУ затримала вчительку одного з ліцеїв у Краматорську, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ під Бахмутом.

Україна
СБУ
зерно
Бердянськ
Війна з Росією
окуповані території
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