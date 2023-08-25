СБУ оголосила власнику українського агрохолдингу підозру у вивезенні до РФ зерна з окупованого Бердянська
Служба безпеки повідомила про підозру власнику одного із провідних агрохолдингів Запорізької області, який організував поставки українського зерна з окупованого Бердянська до РФ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваного викрили у Києві куди він переїхав з Бердянська після окупації міста. Після переїзду до столиці власник агробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями на тимчасово окупованій частині України.
Для цього залишив у Бердянську свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгосппідприємствами. Задля "безперешкодного" ведення бізнесу вони перереєстрували його за російським законодавством і погодились сплачувати податки до бюджету Росії.
Фото: СБУ
У СБУ додають, що у них був діючий контракт із так званим Міністерством освіти і науки Запорізької області.
"За наявними даними, зібрані урожаї агропродукції, насамперед пшениці, вони "експортували" до країни-агресора через Бердянський порт", - пояснили у пресцентрі.
Під час обшуків у власника агрохолдингу правоохоронці виявили готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.
Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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