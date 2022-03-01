СБУ попередило про можливе розповсюдження росіянами фейку, нібито українське керівництво здало країну

Про це передає пресслужба СБУ.

"У Службі безпеки України попереджають про можливе розповсюдження фейку, що нібито українське керівництво та уряд здали країну. Шановні українці! Будьте готовими до чергового фейку, до якого спробують вдатися російські окупанти. А саме: що нібито українське керівництво та уряд здали країну", - йдеться в повідомленні.

Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали.

"Але знайте - це фейк! Його мета - дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у випадку зникнення зв’язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, треба бути впевненим: капітуляція та здача інтересів України - неможливі.

"Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги", - йдеться в повідомленні.

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, вже зараз в Херсоні крутять фейкове переозвучене відео президента України Володимира Зеленського, начебто в Києві підписана капітуляція.

"Ясно, що люди, які обізнані в інформвійні, в це не повірять. Але не всі мають імунітет до пропаганди", - додав він.

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