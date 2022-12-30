СБУ повідомила про підозру чоловікові з найближчого оточення Стрєлкова-Гіркіна, який "передавав" окупантам шахти на Донеччині

Про це інформує СБУ.

Зловмисником виявився колишній високопосадовець одного з видобувних підприємств на Донеччині. У 2014 він добровільно перейшов на бік окупантів і приєднався до терористичної організації "ДНР".

Там він увійшов до найближчого оточення російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. За його дорученням колаборант опікувався питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації на користь угруповань бойовиків.

Також на посаді "віцеміністра вугілля та енергетики ДНР" чоловік ще до 24 лютого 2022 року виконував вказівки Кремля щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу Донеччини під потреби Росії. Так він безпосередньо сприяв передачі країні-агресорці основних підприємств галузі та місцевих шахт.

Крім цього, зловмисник неодноразово виступав на прокремлівських ютуб-каналах. Там він публічно закликав підтримувати збройну агресію Росії проти України.

Наразі чоловік переховується на тимчасово окупованій території Сходу України. Йому оголошено підозру за за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

29 грудня в Україні засудили до 10 років ув'язнення інформатора російського окупанта Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, який передавав ворогу інформацію про переміщення ЗСУ.