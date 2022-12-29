Особистий інформатор російського окупанта Стрєлкова проведе 10 років у в'язниці, – СБУ
В Україні засудили до 10 років ув'язнення посіпаку російського окупанта Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, який передавав ворогу інформацію про переміщення ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська. Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури", - ідеться в повідомленні.
У СБУ зазначили, що на колишнього польового командира бойовиків "ДНР" чоловік вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення.
"Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості", - розповіли у пресслужбі.
Суд дав чоловікові 10 років тюрми.
- У жовтні ГУР Міноборони України повідомила, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон. Однак у грудні стало відомо, що терорист повернувся до Москви.
- 17 листопада у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення.
- У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.
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