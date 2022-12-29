Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська. Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що на колишнього польового командира бойовиків "ДНР" чоловік вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення.

"Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості", - розповіли у пресслужбі.

Суд дав чоловікові 10 років тюрми.

У жовтні ГУР Міноборони України повідомила, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон. Однак у грудні стало відомо, що терорист повернувся до Москви.

17 листопада у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення.

У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.

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