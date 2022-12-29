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Особистий інформатор російського окупанта Стрєлкова проведе 10 років у в'язниці, – СБУ

29 грудня, 2022 четвер
11:17
війна з Росією наручники

В Україні засудили до 10 років ув'язнення посіпаку російського окупанта Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, який передавав ворогу інформацію про переміщення ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська. Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що на колишнього польового командира бойовиків "ДНР" чоловік вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення. 

"Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості", - розповіли у пресслужбі.

Суд дав чоловікові 10 років тюрми.

  • У жовтні ГУР Міноборони України повідомила, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон. Однак у грудні стало відомо, що терорист повернувся до Москви.
  • 17 листопада у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення.
  • У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.

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