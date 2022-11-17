Росія не видаватиме Нідерландам засуджених у справі MH17 Гіркіна та Дубінського

Про це голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас повідомив російським пропагандистам.

"Росія не видасть Нідерландам своїх громадян, заочно засуджених судом до довічного ув'язнення у справі про катастрофу Боїнга в Україні, рішення суду не спричинить жодних правових наслідків", - сказав він у коментарі.

Таку ж версію повідомило Інтерфаксу джерело в правоохоронних органах.

"Конституція РФ встановлює пряму заборону на видачу громадян Росії іноземним державам. Саме тому жодного з засуджених не буде видано", - сказав співрозмовник Інтерфаксу.

Крім того, нагадав він, російська влада не визнає рішення окружного суду Гааги, оскільки російська сторона була відсторонена від розслідування краху над Донбасом малайзійського Боїнга.

"Російська сторона вважає необґрунтованим вердикт суду, оскільки попереднє розслідування проводилося однобоко та тенденційно. Усі доводи російської сторони були безпідставно відкинуті", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, сьогодні у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH-17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення.

Також у суд у справі MH17 повідомили, що вже наступного року можуть з'явитись нові обвинувачені.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb