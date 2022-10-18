Гіркін прибув на територію окупованої України, - розвідка

Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту "Орестократія"

"Нам відоме одне з його місцезнаходжень. Він уже прибув на територію окупованої України", - сказав Буданов.

Він нагадав, що ГУР пропонує винагороду 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в український полон. Відповідну інформацію треба передавати за номером 093-117-58-09.

Читайте також: "До літа все має завершитися": Буданов спрогнозував тривалість війни, розпад РФ і виплату Україні репарацій

За словами Буданова, на цей номер уже надійшло "кілька абсолютно реальних пропозицій" і додав, що Гіркін - "це, як то кажуть, клієнт Гааги".

Нагадаємо, українська розвідка обіцяє $100 000 за передачу в полон колишнього "міністра оборони ДНР", російського терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Активіст-волонтер Сергій Стерненко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, тенісист Сергій Стаховський та військовий Валерій Маркус пообіцяли $50 тис. тому, хто візьме в полон терориста-пропагандиста Ігоря Гіркіна.

Військовий експерт Ступак вважає, що для України Гіркін важливий як велике джерело інформації.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb