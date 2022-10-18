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Головна війна з Росією "До літа все має завершитися": Буданов спрогнозував тривалість війни, розпад РФ і виплату Україні репарацій

"До літа все має завершитися": Буданов спрогнозував тривалість війни, розпад РФ і виплату Україні репарацій

18 жовтня, 2022 вiвторок
17:30
війна з Росією Кирило Буданов

Начальник української розвідки Буданов заявив, що до літа війна має завершитися, Росія розпадеться та виплачуватиме Україні репарації

Про це інформує Головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Для початку, вийдемо на кордони 1991-го року. Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони. Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію. Тобто там багато дуже кроків", – розповів начальник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що в Росії є багато територіальних проблем, що і спровокує подальший розпад федерації.

"Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, в цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посиплеться", - каже Буданов.

Також Буданов зауважив, що наші війська воюють не з владою, а з росіянами: "82% росіян абсолютно підтримують бойові дії в Україні. Ми воюємо не з російським режимом, як багато хто там вважає, а, на жаль, з російським народом, 82% – це більшість".

  • Політолог з Казахстану Дімаш Альджанов зазначив, що процес розпаду Росії буде гучним та відіб’ється як у самій Росії, так і в сусідніх країнах.  
  • Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що головний страх Заходу - миттєвий розпад РФ.  

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Росія
окупанти
ГУР
Міністр оборони України
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