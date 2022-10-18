"До літа все має завершитися": Буданов спрогнозував тривалість війни, розпад РФ і виплату Україні репарацій

Про це інформує Головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Для початку, вийдемо на кордони 1991-го року. Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони. Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію. Тобто там багато дуже кроків", – розповів начальник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що в Росії є багато територіальних проблем, що і спровокує подальший розпад федерації.

"Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, в цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посиплеться", - каже Буданов.

Також Буданов зауважив, що наші війська воюють не з владою, а з росіянами: "82% росіян абсолютно підтримують бойові дії в Україні. Ми воюємо не з російським режимом, як багато хто там вважає, а, на жаль, з російським народом, 82% – це більшість".

Політолог з Казахстану Дімаш Альджанов зазначив, що процес розпаду Росії буде гучним та відіб’ється як у самій Росії, так і в сусідніх країнах.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що головний страх Заходу - миттєвий розпад РФ.

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