Йде розпад російської імперії, в якій авторитарна ідеологія межує з фашизмом, - політолог Дімаш Альджанов
Політолог з Казахстану Дімаш Альджанов зазначив, що процес розпаду Росії буде гучним та відіб’ється як у самій Росії, так і в сусідніх країнах
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Зараз триває процес розпаду імперії, тобто Росії в її сьогоднішньому вигляді. І цей процес буде складним. На нього накладається історична пам'ять, колоніальне минуле, утиски за часів Радянського Союзу, присутній шовінізм у сучасному російському суспільстві, авторитарна ідеологія Росії, яка сьогодні межує з фашизмом", - зауважив Альджанов.
За його словами, процес розпаду Росії збігається з процесом нового національного будівництва, деколонізації колишніх радянських республік.
"Ми сьогодні бачимо тільки початок та можемо стати свідками ще більш серйозних конфліктів, реакції суспільства, особливо у Казахстані, Грузії та низці інших центральноазійських країн", - додав Альджанов.
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