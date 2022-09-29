Президент Туреччини поговорить з Путіним про псевдореферендуми в Україні

Про це Реджеп Тайїп Ердоган cказав в ефірі СNN Türk.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче сьогодні – 29 вересня - поспілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним. Мова йтиме зокрема, про псевдореферендуми, що їх Росія провела на тимчасово окупованих територіях України та подальших рішень.

"Референдум викличе проблеми, -- сказав турецький лідер. - Якби такий референдум не проводився, якби ми могли це вирішити дипломатичним шляхом, якби вони могли. Схожа ситуація була в Криму у 2014 році. Тоді ми не досягли успіху. Ми сказали пану Путіну: "У нас є товариші в Криму, ви зробили неправильний крок". Але нічого не вдалося. Пан Зеленський хоче нашої підтримки по чотирьох регіонах. Він хоче, щоб ми розв'язали це питання шляхом розмови з Путіним. Думаю, це питання я детально з Путіним обговорю".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вторгненню Росії в Україну немає жодного виправдання, а про припинення війни слід домовлятися за столом переговорів.

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