Президент Туреччини поговорить з Путіним про псевдореферендуми в Україні
Сьогодні, 29 вересня, президент Туреччини хоче поговорити з президентом Росії про псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України
Про це Реджеп Тайїп Ердоган cказав в ефірі СNN Türk.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче сьогодні – 29 вересня - поспілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним. Мова йтиме зокрема, про псевдореферендуми, що їх Росія провела на тимчасово окупованих територіях України та подальших рішень.
"Референдум викличе проблеми, -- сказав турецький лідер. - Якби такий референдум не проводився, якби ми могли це вирішити дипломатичним шляхом, якби вони могли. Схожа ситуація була в Криму у 2014 році. Тоді ми не досягли успіху. Ми сказали пану Путіну: "У нас є товариші в Криму, ви зробили неправильний крок". Але нічого не вдалося. Пан Зеленський хоче нашої підтримки по чотирьох регіонах. Він хоче, щоб ми розв'язали це питання шляхом розмови з Путіним. Думаю, це питання я детально з Путіним обговорю".
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вторгненню Росії в Україну немає жодного виправдання, а про припинення війни слід домовлятися за столом переговорів.
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