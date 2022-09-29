Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року.

Також відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч осіб мобілізованих з Криму. До того ж військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій.

Впродовж 26 вересня цього року, лише у Сакському районі, мобілізовано 21 людину зазначеної національності.

Відзначимо, президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Прикордонники РФ 26 вересня повідомили, що отримали списки тих, кого передбачено мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон. Інформація про заборону на виїзд конкретного громадянина надходить до загальної інформаційної системи прикордонного контролю "Мир".

28 вересня стало відомо, що в Україну почали прибувати мобілізовані й засуджені росіяни для поповнення втрат окупантів.

Генштаб також повідомляв, що російське керівництво відправило до Лиману Донецької області низькокваліфікованих солдатів на 7 танках, два з яких потрапили у ДТП під час слідування.

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