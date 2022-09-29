Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад", - йдеться в повідомленні.

Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, два з яких потрапили у ДТП під час слідування.

Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли.

Відзначимо, президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Прикордонники РФ 26 вересня повідомили, що отримали списки тих, кого передбачено мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон. Інформація про заборону на виїзд конкретного громадянина надходить до загальної інформаційної системи прикордонного контролю "Мир".

28 вересня стало відомо, що в Україну почали прибувати мобілізовані й засуджені росіяни для поповнення втрат окупантів.

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