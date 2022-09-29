Ворог відправив до Лиману 7 танків з мобілізованими, два з них потрапили в ДТП
Російське керівництво відправило до Лиману Донецької області низькокваліфікованих солдатів на 7 танках, два з яких потрапили у ДТП під час слідування
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад", - йдеться в повідомленні.
Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, два з яких потрапили у ДТП під час слідування.
Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли.
- Відзначимо, президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.
- Прикордонники РФ 26 вересня повідомили, що отримали списки тих, кого передбачено мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон. Інформація про заборону на виїзд конкретного громадянина надходить до загальної інформаційної системи прикордонного контролю "Мир".
- 28 вересня стало відомо, що в Україну почали прибувати мобілізовані й засуджені росіяни для поповнення втрат окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе