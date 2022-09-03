Головний страх Заходу - миттєвий розпад РФ, - Огризко

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Мені здається, що головна проблема полягає в тому, що на Заході справді не знають, що відбудеться в разі, якщо Росія миттєво розвалиться. Я думаю, що це головний страх, який сьогодні є в головах наших західних партнерів, а також багато хто на Заході боїться ядерного шантажу Путіна", - заявив він.

На думку Огризка, західний світ воліє працювати м'якше.

"Поступово, привчаючи Путіна, що сьогодні ми відкусимо оце, завтра - оце, а післязавтра підемо далі. Щоб психологічно, це не було стресовою ситуацією, яка може викликати неадекватну реакцію. Все більше людей, які спостерігають за поведінкою Путіна приходять до висновку про проблеми в його психічному здоров'ї, а це може мати велику небезпеку. Думаю, що йде тактика поступового привчання пацієнта до певних правил, до яких він поступово звикає і це не викликає у нього надто жорсткої реакції", - підсумував ексмінстр.