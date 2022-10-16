Українська розвідка обіцяє $100 000 за полоненого Гіркіна
Українська розвідка обіцяє $100 000 за передачу в полон колишнього "міністра оборони ДНР", російського терориста Ігоря Стрєлка Гіркіна
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
ГУР повідомляє, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти України.
Ігор Гіркін (Стрєлков) - російський терорист, колишній так званий міністр оборони "ДНР", оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.
ГУР також зазначає, що наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.
- 15 жовтня активіст-волонтер Сергій Стерненко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, тенісист Сергій Стаховський та військовий Валерій Маркус пообіцяли $50 тис. тому, хто візьме в полон терориста-пропагандиста Ігоря Гіркіна.
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