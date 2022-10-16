Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"По-перше, вся ця історія - це великий психологічний тиск. Наші вже починають тролити і дають гроші. Начебто українці повинні боятися Росії, мобілізації, а в нас навпаки - тролінг і гроші пропонують за живого Гіркіна", - зазначив він.

Ступак розповів в чому цікавість особистості так званого першого міністра оборони "ДНР".

"Можна аналог провести - коли вам в руки потрапить пістолет з якого застрелили Франца Фердінанда і почалась Перша світова війна. Гіркін - це людина, яка натиснула курок і почала війну в Україні. Для нас він дуже важливий як велике джерело інформації. Він може і повинен бути на лаві підсудних в міжнародному трибуналі", - підсумував експерт.

15 жовтня активіст-волонтер Сергій Стерненко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, тенісист Сергій Стаховський та військовий Валерій Маркус пообіцяли $50 тис. тому, хто візьме в полон терориста-пропагандиста Ігоря Гіркіна.

Українська розвідка обіцяє $100 000 за передачу в полон колишнього "міністра оборони ДНР", російського терориста Ігоря Стрєлка Гіркіна.