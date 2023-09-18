СБУ повідомила про підозру російському окупанту, який катував мешканців Балаклії струмом

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відомо, що росіянин перебував зі своєю бригадою в Балаклії навесні 2022 року, і там у приміщенні районного управління поліції організував катівню.

"За даними слідства, Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води. Також рашисти застосовували до викрадених людей електричний струм", - ідеться у повідомленні спецслужби.

Метою окупантів було залякування людей і придушення руху опору.

"Крім того, застосовуючи численні тортури, зловмисник намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Паштову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).