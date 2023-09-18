СБУ повідомила про підозру російському окупанту, який катував мешканців Балаклії струмом
Султан Паштов, 34-річний бойовик батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади ГРУ, отримав підозру за катування людей під час окупації Балаклії на Харківщині
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Відомо, що росіянин перебував зі своєю бригадою в Балаклії навесні 2022 року, і там у приміщенні районного управління поліції організував катівню.
"За даними слідства, Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води. Також рашисти застосовували до викрадених людей електричний струм", - ідеться у повідомленні спецслужби.
Метою окупантів було залякування людей і придушення руху опору.
"Крім того, застосовуючи численні тортури, зловмисник намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті", - зазначили в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Паштову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
- У травні повідомлялося, що на Херсонщині знайшли 11 катівень та 13 місць несвободи.
- Наприкінці серпня правозахисники повідомили про ще одну катівню на Херсонщині, де побували близько 20 українців. Частини з них уже немає серед живих. Загалом окупанти облаштовували катівні в населених пунктах кожного регіону, який частково перебував під їхнім контролем.
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