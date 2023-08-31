Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни облаштували у школі на Херсонщині катівню, де утримували щонайменше 20 українців, – правозахисники

Росіяни облаштували у школі на Херсонщині катівню, де утримували щонайменше 20 українців, – правозахисники

31 серпня, 2023 четвер
16:31
Війна з Росією

Під час окупації села Біляївка на Херсонщині росіяни облаштували катівню у школі та протягом п'яти місяців піддавали тортурам щонайменше 20 українців

Про це 31 серпня під час брифінгу розповіла координаторка напряму документування воєнних злочинів Центру прав людини ZMINA Єлизавета Сокуренко.

Правозахисники з'ясували, що в цій катівні померли четверо людей.

"Чотирьох з незаконно утримуваних наразі немає в живих: двоє померли безпосередньо під час утримання, за свідченнями інших полонених, через катування. Ще двоє померли після звільнення: один скоїв самогубство, інший – літній чоловік – помер природною смертю. Але в обох випадках можна вважати це наслідком перенесених катувань та жорстокого поводження", - розповіла Сокуренко.

Причина, через яку українців утримували у катівні, – звинувачення у нібито співпраці із ЗСУ та коригуванні вогню. Людям майже не давали їжі та води, росіяни імітували розстріли та погрожували кастрацією. Їх жодного разу не виводили в душ. Також бракувало питної води, тож дехто пробував пити власну сечу.

12 людей росіяни катували електричним струмом, під’єднаним до геніталій.

Люди, які побували в катівні, втратили вагу, скаржаться на погіршення зору внаслідок постійного перебування в темряві, на проблеми серцево-судинної системи тощо.

Новини
Україна
Херсонщина
Читайте також:
окупанти
30 серпня, 2023 середа
Британська розвідка пояснила, чому російські військові відмовляються воювати проти України
30 серпня, 2023 середа
"Ніхто не має права зневажати людину у формі": мер Дніпра підтримав патрульного, який застосував зброю проти порушника
Автор Юлія Осим
29 серпня, 2023 вiвторок
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 40.73
    Продаж 41.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
31 серпня
17:45
Ексклюзив
військовий дрон
"Обійшли ламаним маршрутом": експерт Defence Express про атаку дронів по аеродрому "Псков"
17:43
електроенергія
В Енергоатомі спрогнозували ситуацію в енергосистемі України у вересні
17:27
спорт, важка атлетика, Росія, дискваліфікація
Російську олімпійську призерку з важкої атлетики дискваліфікували на 8 років через допінг
17:24
ООН
ООН здійснить доплати деяким пенсіонерам на територіях активних або можливих бойових дій: як отримати
17:10
Оновлено
держпереворот у Габоні
У Габоні відбувся держпереворот. МЗС України відреагувало
17:03
"Барбі"
У РФ заявили, що фільми "Барбі" та "Опенгеймер" не відповідають російським "духовним цінностям"
17:00
Ексклюзив
Андрій Юсов
Ворог поки що не може налагодити власне виробництво "шахедів", - Юсов
16:57
Володимир Зеленський
"Ніколи не покину свою країну": Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін
16:53
Сербія, допомога Україні, Каховська ГЕС, світ
Медикаменти, фільтри для води та ковдри: Сербія передала гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС
16:53
Ракетний обстріл драмтеатру Чернігова
У серпні через обстріли РФ в Україні постраждали 19 об’єктів культурної інфраструктури
16:45
зерно, порт
У МЗС України розраховують, що Туреччина зможе запобігти спробам РФ налагодити експорт зерна без відновлення українського
16:39
Оновлено
Володимир Зеленський
Далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км, - Зеленський
16:37
Фінляндія, допомога Україні, світ
Обладнання для очисних споруд і спецмашини: Фінляндія надала Україні новий пакет допомоги
16:10
Чоловіча збірна України з пляжного футболу пропустить Євролігу-2023 через участь команди з Білорусі
16:00
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Для чого в армії потрібні жінки
15:52
Польське консульство припиняє роботу у російському Смоленську
15:50
Київ
"Майстерня міста Києва - 2023": у столиці відбудеться урбаністичний фестиваль
15:49
На фото: Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів, що наблизить Україну до закінчення війни
15:41
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Стрілянина у Дніпрі: відкрито провадження за фактом посягання на життя патрульних
15:30
Огляд
Навчальний сезон 2023/2024: Еспресо пояснює, що змінюється та чого очікувати
15:28
окупант жаліється на відсутність їжі
На Запоріжжі окупанти утримують у ямі й майже не годують військових РФ, які відмовилися йти в бій, - Маляр
15:19
Мирний-21
Фільм "Мирний-21" увійшов у топ-10 українського Netflix
15:11
У Києві зафіксували 11 температурних рекордів за чотири дні
15:03
Оновлено
Бен Воллес
Бен Воллес пішов у відставку з посади міністра оборони Британії. Замість нього призначили Гранта Шеппса
14:56
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі
Після візиту до Китаю телефони британської дипмісії знищать, аби уникнути шпигунства, - ЗМІ
14:48
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:41
Йоганнесбург пожежа
У Йоганнесбурзі внаслідок пожежі загинули щонайменше 73 людини. Зеленський висловив співчуття
14:36
саміт НАТО у Вільнюсі
Представник Чехії в НАТО назвав три умови вступу України до Альянсу
14:23
Ексклюзив
Умєров
Журналіст Муждабаєв: ймовірність призначення Умєрова на посаду міністра оборони України близька до 100%
14:04
Гривня, 1000 гривень, гроші
Стипендія імені Левка Лук'яненка: названо кількість політв'язнів, які отримали виплати за серпень
14:03
Ексклюзив
Олексій Резніков
Міністр оборони не допомагав Україні в питаннях забезпечення зброєю: співзасновник незалежної групи "Наші гроші" прокоментував можливе звільнення Резнікова
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
Огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України
13:50
Євросолідарність
"Євросолідарність" вимагає обовʼязкового декларування Офісу президента, керівників держпідприємств та військових тиловиків
13:42
на фото: понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем
Армія дронів: на передову відправлять понад тисячу БПЛА й роботизовані системи
13:37
дитина
Науковці з'ясували, як кишкові бактерії впливають на розвиток дитячих алергій
13:30
На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"
Чергове засідання у форматі "Рамштайн" планують провести 19 вересня
13:21
Оновлено
Під Краматорськом розбилися два українські гелікоптери
Під Краматорськом розбилися два українські гелікоптери Мі-8: попередньо 6 загиблих
13:19
Нафта
Імпорт нафти з РФ до Індії впав до мінімуму за сім місяців
13:15
У Маріуполі підлітки зняли російський прапор
Підлітки зняли прапор РФ у тимчасово окупованому Маріуполі, їх розшукують російські спецслужби
13:14
вагнерівці у Бахмуті
ЦНС: Кремль планує до середини вересня вивезти більшість вагнерівців до Африки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV