Росіяни облаштували у школі на Херсонщині катівню, де утримували щонайменше 20 українців, – правозахисники
Під час окупації села Біляївка на Херсонщині росіяни облаштували катівню у школі та протягом п'яти місяців піддавали тортурам щонайменше 20 українців
Про це 31 серпня під час брифінгу розповіла координаторка напряму документування воєнних злочинів Центру прав людини ZMINA Єлизавета Сокуренко.
Правозахисники з'ясували, що в цій катівні померли четверо людей.
"Чотирьох з незаконно утримуваних наразі немає в живих: двоє померли безпосередньо під час утримання, за свідченнями інших полонених, через катування. Ще двоє померли після звільнення: один скоїв самогубство, інший – літній чоловік – помер природною смертю. Але в обох випадках можна вважати це наслідком перенесених катувань та жорстокого поводження", - розповіла Сокуренко.
Причина, через яку українців утримували у катівні, – звинувачення у нібито співпраці із ЗСУ та коригуванні вогню. Людям майже не давали їжі та води, росіяни імітували розстріли та погрожували кастрацією. Їх жодного разу не виводили в душ. Також бракувало питної води, тож дехто пробував пити власну сечу.
12 людей росіяни катували електричним струмом, під’єднаним до геніталій.
Люди, які побували в катівні, втратили вагу, скаржаться на погіршення зору внаслідок постійного перебування в темряві, на проблеми серцево-судинної системи тощо.
- У травні повідомлялося, що на Херсонщині знайшли 11 катівень та 13 місць несвободи.
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