Росіяни облаштували у школі на Херсонщині катівню, де утримували щонайменше 20 українців, – правозахисники

Про це 31 серпня під час брифінгу розповіла координаторка напряму документування воєнних злочинів Центру прав людини ZMINA Єлизавета Сокуренко.

Правозахисники з'ясували, що в цій катівні померли четверо людей.

"Чотирьох з незаконно утримуваних наразі немає в живих: двоє померли безпосередньо під час утримання, за свідченнями інших полонених, через катування. Ще двоє померли після звільнення: один скоїв самогубство, інший – літній чоловік – помер природною смертю. Але в обох випадках можна вважати це наслідком перенесених катувань та жорстокого поводження", - розповіла Сокуренко.

Причина, через яку українців утримували у катівні, – звинувачення у нібито співпраці із ЗСУ та коригуванні вогню. Людям майже не давали їжі та води, росіяни імітували розстріли та погрожували кастрацією. Їх жодного разу не виводили в душ. Також бракувало питної води, тож дехто пробував пити власну сечу.

12 людей росіяни катували електричним струмом, під’єднаним до геніталій.

Люди, які побували в катівні, втратили вагу, скаржаться на погіршення зору внаслідок постійного перебування в темряві, на проблеми серцево-судинної системи тощо.