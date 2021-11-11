З початку року СБУ припинила діяльність 12 російських ботоферм
Служба безпеки України під час спецоперацій з початку 2021 року нейтралізувала 12 ботоферм, організованих російськими спецслужбами. Їхня пропагандистська потужність налічувала 60 тис. акаунтів
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та порушення територіальної цілісності нашої країни", - йдеться у повідомленні.
За завданням російських "кураторів" ворожа агентура проводила спеціальні інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.
Крім того, СБУ заблокувала 500 вебресурсів за поширення дезінформації про територіальну цілісність України та 3 платіжні системи (Webmoney, Yoomoney та Qiwi), а також заборонила 81 розробника програмного забезпечення з РФ.
Довідка: ботоферми - компанії, що масово створюють у соцмережах сторінки несправжніх користувачів і з них публікують коментарі з пропагандистською метою.
- Нагадаємо, 16 вересня СБУ ліквідувала 50-тисячну ботоферму на Харківщині, яка поширювала російську пропаганду.
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