З початку року СБУ припинила діяльність 12 російських ботоферм

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та порушення територіальної цілісності нашої країни", - йдеться у повідомленні.



За завданням російських "кураторів" ворожа агентура проводила спеціальні інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.



Крім того, СБУ заблокувала 500 вебресурсів за поширення дезінформації про територіальну цілісність України та 3 платіжні системи (Webmoney, Yoomoney та Qiwi), а також заборонила 81 розробника програмного забезпечення з РФ.



Довідка: ботоферми - компанії, що масово створюють у соцмережах сторінки несправжніх користувачів і з них публікують коментарі з пропагандистською метою.

Нагадаємо, 16 вересня СБУ ліквідувала 50-тисячну ботоферму на Харківщині, яка поширювала російську пропаганду.