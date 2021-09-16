50-тисячна "армія ботів": СБУ ліквідувала на Харківщині ботоферму, що поширювала російську пропаганду

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За час роботи ботоферми було зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах, у тому числі в українському сегменті. Організатор ботоферми має досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації фейкових сторінок у соцмережах.



За даними спецслужби, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту зловмисник реєстрував до 5 фейкових сторінок у різних соціальних мережах. Оплату від замовників він отримував у рублях через електронні платіжні системи.



Ботоферма поширювала публікації та коментарі, спрямовані на зрив національної програми вакцинації, виправдання збройної агресії РФ на сході України та дискредитацію української влади.



Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявили комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності, GSM-шлюзи та SIM-банки та 5 тис. SIM-карток українських операторів зв'язку.



Зловмисника перевіряють щодо можливої причетності до співпраці з російськими спецслужбами.

