СБУ розслідуватиме постачання іранської зброї для допомоги РФ у війні проти України

Про це інформує СБУ.

Зазначають, що є всі підстави стверджувати, що іранська влада та представники промислово-оборонного комплексу свідомо допомагають Росії у війні з Україною. Тому розслідування повинно встановити поіменно всіх причетних до поставок зброї РФ, а також встановити способи та маршрути перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

Очільник СБУ Василь Малюк зазначив, що наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку діям Ірану. Зараз триває робота над доведенням іранського походження дронів "Герань" і Shahed-136 за допомогою експертизи.

"Той, хто розробить Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточених ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей", - наголосив Малюк.

Наразі СБУ відкрила провадження за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що Росія замовила в Ірану понад 2 тис. безпілотників Shahed-136.

20 жовтня ЄС запровадили новий пакет санкцій проти Ірану за постачання зброї РФ.

21 жовтня Іран закликав своїх громадян покинути Україну та не їздити туди, у разі якщо поїздка була запланована.