СБУ розслідуватиме постачання іранської зброї для допомоги РФ у війні проти України
Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження щодо встановлення всіх причетних до постачання в РФ іранських дронів-камікадзе, а також балістичних ракет малої дальності
Про це інформує СБУ.
Зазначають, що є всі підстави стверджувати, що іранська влада та представники промислово-оборонного комплексу свідомо допомагають Росії у війні з Україною. Тому розслідування повинно встановити поіменно всіх причетних до поставок зброї РФ, а також встановити способи та маршрути перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.
Очільник СБУ Василь Малюк зазначив, що наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку діям Ірану. Зараз триває робота над доведенням іранського походження дронів "Герань" і Shahed-136 за допомогою експертизи.
"Той, хто розробить Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточених ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей", - наголосив Малюк.
Наразі СБУ відкрила провадження за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
- 11 жовтня українська розвідка повідомила, що Росія замовила в Ірану понад 2 тис. безпілотників Shahed-136.
- 20 жовтня ЄС запровадили новий пакет санкцій проти Ірану за постачання зброї РФ.
- 21 жовтня Іран закликав своїх громадян покинути Україну та не їздити туди, у разі якщо поїздка була запланована.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.28Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе