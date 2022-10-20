Про це повідомило у твіттері головування Чехії у Раді.

"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що переговори послів ЄС тривали три дні. Нині письмову процедуру завершено, тому санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі".



Зазначається, що країни ЄС вирішили заморозити активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за постачання БПЛА, а також готові поширити санкції на ще 4 іранські організації, які фігурували в попередньому списку санкцій.

19 жовтня ЗМІ повідомили, що найближчими днями Європейський Союз планує накласти нові санкції проти низки іранських фізичних і юридичних осіб у зв'язку з постачанням зброї Росії. Рішення ухвалили через поширення інформації про використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 та про іранських інструкторів, які допомагали російській армії вчитися користуватися дронами на території тимчасово окупованого Криму. Також однією з причини може стати те, що незабаром Іран постачатиме РФ високоточні ракети.

Пізніше того ж дня посли країн ЄС схвалили санкції проти Ірану за підтримку РФ у війні з Україною. Під санкції потрапила компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед" - Shahed Aviation Industries.

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