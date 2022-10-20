Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні
Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників Росії для ударів по Україні, зокрема заморожено активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за постачання БПЛА
Про це повідомило у твіттері головування Чехії у Раді.
"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що переговори послів ЄС тривали три дні. Нині письмову процедуру завершено, тому санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі".
Зазначається, що країни ЄС вирішили заморозити активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за постачання БПЛА, а також готові поширити санкції на ще 4 іранські організації, які фігурували в попередньому списку санкцій.
- 19 жовтня ЗМІ повідомили, що найближчими днями Європейський Союз планує накласти нові санкції проти низки іранських фізичних і юридичних осіб у зв'язку з постачанням зброї Росії. Рішення ухвалили через поширення інформації про використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 та про іранських інструкторів, які допомагали російській армії вчитися користуватися дронами на території тимчасово окупованого Криму. Також однією з причини може стати те, що незабаром Іран постачатиме РФ високоточні ракети.
- Пізніше того ж дня посли країн ЄС схвалили санкції проти Ірану за підтримку РФ у війні з Україною. Під санкції потрапила компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед" - Shahed Aviation Industries.
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