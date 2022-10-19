Про це повідомляє видання Politico з посиланням на коментарі чотирьох чиновників і дипломатів.

Зазначають, що це рішення ухвалили через поширення інформації про використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 та про іранських інструкторів, які допомагали російській армії вчитися користуватися дронами на території тимчасово окупованого Криму. Також однією з причини може стати те, що незабаром Іран постачатиме РФ високоточні ракети.

За словами кількох офіційних осіб і дипломатів, нові санкції передусім вплинуть на п'ятьох іранських фізичних осіб і три організації. Наголошують також, що ці нові обмеження доповнять нещодавно накладені санкції на "поліцію моралі" Ірану за жорстоке переслідування та вбивство протестувальників.

Домовитися про новий пакет санкцій дипломати країн ЄС можуть уже цієї середи, 19 жовтня, напередодні дводенного саміту 20-21 жовтня.

Зазначають також, що нові санкції стануть ще одним кроком назад у переговорах щодо відновлення ядерної угоди з Іраном, більш відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA). Вона скасувала більшість санкцій, накладених США на Іран.

14 жовтня країни ЄС повідомили, що готують нові санкції проти Ірану через постачання дронів Росії. Їх збиралися обговорити 17 жовтня.

17 жовтня ЄС закликав міжнародну спільноту шукати будь-які докази застосування Росією іранських дронів-камікадзе у війні в Україні. Того ж дня вони Рада міністрів закордонних справ ЄС планує ухвалити санкції проти Ірану через порушення прав людини під час протестів у країні. Згодом ці санкції ухвалили.

Також 17 жовтня в Ірані розкритикували накладені Європейським Союзом санкції проти країни через придушення протестів та обмеження прав людини.

18 жовтня Білий Дім зазначив, що має численні докази використання Росією дронів Shahed-136.

Того ж дня голова МЗС Литви закликав ЄС накласти санкції проти Ірану за постачання дронів Росії.