ЄС запроваджує нові санкції проти Ірану

Про це повідомила Рада Європейського Союзу

Сало відомо, що 17 жовтня 2022 року Рада додала одинадцять фізичних осіб та чотири організації до списку, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи в контексті чинного режиму санкцій щодо прав людини в Ірані. Це було зроблено з огляду на їх роль у смерті Махси Аміні та насильницьку реакцію на нещодавні демонстрації в Ірані.

Сьогодні серед відповідальних за смерть Махси Аміні – іранська моральна поліція та дві її ключові фігури Мохаммад Ростамі та Хаджахмад Мірзаї.

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Окрім цього, ЄС зазначає Іранські правоохоронні сили (LEF), а також низку місцевих керівників за їх роль у жорстокому придушенні протестів. Додатково, ЄС зарахував Іссу Зарепура, міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану, до списку відповідальних за відключення Інтернету.

Заходи, введені сьогодні, включають заборону на поїздки та заморожування активів. Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати кошти зазначеним у списку фізичним та юридичним особам. Режим санкцій щодо прав людини в Ірані також передбачає заборону на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій. Зараз у списку 97 фізичних та 8 організацій.

19 вересня повідомили про п'ятьох загиблих під час протестів в Ірані, які спалахнули після убивства 22-річної Махси Аміні.

22 вересня кількість загиблих зросла до 31 людини.

23 вересня США наклали санкції на іранських силовиків через убивство Махси Аміні та придушення протестів, які виникли після смерті дівчини.

25 вересня стало відомо, що президент Ірану Ібрагім Райсі пообіцяв "рішуче впоратися" з протестами, які спалахнули в 14 провінціях країни.

Пізніше, 16 жовтня видання The Washington Post повідомило, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha

Також Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.

Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, стався прильот по житловому будинку, рятувальниками врятовано 19 осіб.

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