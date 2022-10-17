Про це повідомляє видання CNN із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Байдена.

Повідомляється, що йдеться про такі рішення, як надання Україні систем протиповітряної оборони.

У США впевнені, що росіяни справді використовують іранські дрони-"камікадзе", але співрозмовник CNN заявив, що наразі Вашингтон чекає від української сторони інформації про те, скільки безпосередньої шкоди завдають атаки іранських безпілотників.

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Окрім цього, раніше Джо Байден та високопосадовці США чітко дали зрозуміти, що Вашингтон планує продовжувати надавати Україні різні системи протиповітряної оборони – зокрема в пришвидшеному порядку поставити дві системи NASAMS.

16 жовтня видання The Washington Post повідомило, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha

Також Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.

Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, стався прильот по житловому будинку, рятувальниками врятовано 19 осіб.

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