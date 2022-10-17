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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією США врахують інформацію про іранські дрони, коли надаватимуть Україні допомогу, – CNN

США врахують інформацію про іранські дрони, коли надаватимуть Україні допомогу, – CNN

17 жовтня, 2022 понедiлок
18:50
війна з Росією

Адміністрація президента США враховуватиме використання російськими військами іранських дронів проти України у своїх рішеннях щодо надання подальшої військової допомоги

Про це повідомляє видання CNN із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Байдена.

Повідомляється, що йдеться про такі рішення, як надання Україні систем протиповітряної оборони.

У США впевнені, що росіяни справді використовують іранські дрони-"камікадзе", але співрозмовник CNN заявив, що наразі Вашингтон чекає від української сторони інформації про те, скільки безпосередньої шкоди завдають атаки іранських безпілотників.

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Окрім цього, раніше Джо Байден та високопосадовці США чітко дали зрозуміти, що Вашингтон планує продовжувати надавати Україні різні системи протиповітряної оборони – зокрема в пришвидшеному порядку поставити дві системи NASAMS.

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Світ
Іран
безпілотник
США
допомога Україні
допомога США Україні
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