Міністри ЄС планують ухвалити санкції проти Ірану через порушення прав людини

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

Міністри працюють над пакетом санкцій проти Ірану у зв’язку із неодноразовим порушенням прав людини на демонстраціях, які виникли як реакція громадян на насильство щодо мирного населення.

"Санкції проти Ірану, які, сподіваюсь, сьогодні приймуть міністри, мають на меті підтримати хоробрих жінок в Ірані. Вони будуть прийняті у відповідь на репресії проти демонстрантів", - повідомив Боррель.

Раніше повідомлялося, що протести в Ірані розпочалися внаслідок загибелі 22-річної Аміні, яка впала в кому та померла у лікарні після арешту поліцією моралі. Дівчину заарештували за неправильне носіння хіджабу, за що правоохоронці її побили.

На третій день протестів місцеві сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках, в результаті чого загинули 5 людей. Пізніше кількість загиблих зросла до 31. Станом на 27 вересня було зафіксовано 76 жертв.

Протестні акції поширилися щонайменше на 50 міст і селищ по всій країні. Це найбільші демонстрації в країні з моменту виходів на вулицю 2019 року через підвищення цін на бензин.

Він також зазначив, що міністри розглянуть свідчення щодо поставок країною зброї та дронів для Росії.

"Це буде обговорюватися. Ми розглянемо конкретні свідчення про участь Ірану, яку сам Іран рішуче спростовує. Тож давайте подивимося, якою є інформація", - відзначив високопосадовець.

Раніше Боррель повідомив, що ЄС шукає докази будь-якої участі Ірану у війні Росії проти України.

17 жовтня росіяни поцілили в житловий будинок у Києві з дронів-камікадзе: загинула жінка, трьох постраждалих госпіталізували.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb