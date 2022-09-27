Про це повідомляє неурядова організація Iran Human Rights.

За даними IHR, щонайменше 76 людей були вбиті силовиками під час розгонів протестів, які спалахнули в Ірані після смерті дівчини у відділку поліції. Її затримали за "неправильно" одягнутий хіджаб.

Станом на 26 березня, випадки загибелі людей на протестах в Ірані були зафіксовані в 14 провінціях. Найбільше їх виявили в Мазандарані: там загинуло 25 людей. За офіційними даними іранської влади, на протестах загинула 41 людина, включно з кількома правоохоронцями.

Так, безліч сімей були змушені тихо ховати тіла своїх рідних уночі. Багатьом з них погрожували судом, якщо вони оприлюднять інформацію про смерть своїх близьких.

Також IHR зазначає, що відео- та фотодокази підтверджують той факт, що у людей на протесті стріляли бойовими патронами.

Директор IHR Махмуд Амірі-Могаддам зазначив, що використання бойових патронів проти протестувальників є міжнародним злочином, і закликав міжнародну спільноту допомогти іранському народові.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту рішуче та згуртовано вжити практичних кроків, щоб припинити вбивства та тортури протестувальників. Світ повинен захистити вимоги іранського народу щодо його основних прав", - наголосив він.

19 вересня повідомили про п'ятьох загиблих під час протестів в Ірані, які спалахнули після убивства 22-річної Махси Аміні.

22 вересня кількість загиблих зросла до 31 людини.

23 вересня США наклали санкції на іранських силовиків через убивство Махси Аміні та придушення протестів, які виникли після смерті дівчини.

25 вересня стало відомо, що президент Ірану Ібрагім Райсі пообіцяв "рішуче впоратися" з протестами, які спалахнули в 14 провінціях країни.