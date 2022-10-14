Про це повідомляє Reuters.

За словами дипломатів, які посилаються на підготовчі зустрічі перед міністерською зустріччю в понеділок у Люксембурзі, вони провели аналіз активності безпілотників, і ця тема стоїть на порядку денному.

Зазначається, що Франція та Німеччина, які підписали ядерну угоду з Іраном у 2015 році, чітко дали зрозуміти, що вважають нові санкції у зв’язку з безпілотниками необхідними й що передачу безпілотників слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

Речник ЄС сказав, що міністри закордонних справ обговорять Іран у понеділок, але відмовився коментувати, чи будуть іранські безпілотники, чи санкції на передачу безпілотників на порядку денному.



"Це буде розглянуто, але санкцій зараз не буде", - сказав один із дипломатів.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. 7 жовтня, попри наявність численних доказів, Іран знову заперечив передачу безпілотників Росії.

Проте окупанти активно застосовують їх для атаки по містах України. Наприклад, 11 жовтня ними атакували Ладижинську ТЕС, а також інші міста.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі російська армія має на озброєнні ще близько 300 дронів, поставлених Іраном. За словами міністра, українські військові не сидять на місці, а розробляють системи придушення подібних безпілотників.

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